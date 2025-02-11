Вильфанд предупредил жителей Европейской России о грядущем похолодании

Температура воздуха в Европейской России в субботу, 15 февраля, впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, составив -13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на фоне циклона, который будет находиться к востоку от европейской части страны, ожидается поступление холодных воздушных масс. В субботу температура составит от -8 до -13 градусов, а дневные показатели — от -6 до -11.

Вильфанд подчеркнул, что начиная с 15 февраля температура в центральной части европейской России впервые в 2025 году станет ниже нормы.

«Немного, на один градус, но все-таки ниже», — уточнил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что минусовая температура и снег ожидаются в Москве и Московской области на этой неделе.