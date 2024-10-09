Синоптик Ильин спрогнозировал снег в Москве на следующей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, какая погода может установиться в Москве на следующей неделе.

По прогнозу Ильина, снег может лечь в столице во второй половине следующей недели, с 14 по 20 октября. Вероятность осадков в этот период высокая.

«До 12 октября ожидаем рост температуры. Завтра (10 октября. — RT) днем в Москве потеплеет до +9...+11 °С, ночью минимальная температура ожидается +4...+6 °С, по области +3...+8 °С. Обойдется без осадков, в утренние часы местами образуется туман, но долго не продержится», — рассказал Ильин.

В грядущее воскресенье, 13 октября, похолодает. Ильин уточнил, что температура достигнет +7...+12 °С днем, а ночью — +1...+6 °С. Заморозков пока не ждут, однако уже 14 октября температуры будут достигать — 2 до +3 °С. Воздух станет холоднее, вероятно, будет зябко и жителям Московского региона придется «вооружаться» шапками.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю с 7 по 13 октября.