Синоптик Леус назвал три температурных рекорда, обновившихся в московском регионе

В минувший понедельник, 27 января, в Московском регионе было зафиксировано сразу три новых температурных рекорда. В столице, Можайске и Коломне были установлены новые максимальные значения температуры, о чем сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем Телеграм-канале.

По словам синоптика, этому, ожидаемо, поспособствовала установившаяся в Москве и Московской области аномально теплая для данного времени года погода.

«В столичном регионе три новых рекордных максимума… Точное значение нового рекордного максимума в столице составляет плюс 5,6 градуса, а в Можайске — плюс 5,1 градуса», — написал синоптик.

В Коломне также был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 27 января он составляет +4,8 градуса, что на 1,5 градуса выше, чем было зафиксировано в 2002 году, добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла.