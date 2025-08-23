Синоптик Леус рассказал москвичам о погоде на субботу

В субботу в Москве ожидается облачная погода без значительных осадков, сообщил в беседе с РИА Новости Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». Температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов.

Синоптик предупредил о северном ветре со скоростью 3-8 м/с.

«В Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, в Москве без существенных осадков, а на юге и востоке области пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 17 — плюс 19 градусов, по области плюс 19 — плюс 20», — рассказал Леус.

Атмосферное давление в течение дня будет оставаться практически неизменным, показывая на барометрах 740 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, сообщил Леус.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, какой погоды жителям и гостям столичного региона ожидать на выходных.