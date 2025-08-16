Синоптик Леус рассказал о резком похолодании в Москве и дождях в воскресенье

В Москве похолодание ожидается уже в воскресенье, 17 августа. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на следующей неделе температура воздуха будет ниже нормы. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, в течение следующей недели или двух на территории европейской части России температура воздуха будет примерно на 1–2 градуса ниже обычной для этого времени года.

В воскресенье ожидается похолодание. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в городе пройдут кратковременные дожди, а дневная температура опустится до +18–20 градусов по Цельсию.

«В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и еще на градус понизит температуру – плюс 17 – плюс 19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября», – рассказал Леус.

Метеоролог сообщил, что во вторник будут осадки, а после обеда температура составит от 18 до 20 градусов выше нуля. В среду температура не поднимется выше 19–21 градуса, что ниже климатической нормы.

В четверг же в столичном регионе ожидается прохождение очередного фронтального раздела, на этот раз холодного. Он принесёт с собой кратковременные дожди, но его влияние на температуру будет минимальным, и она останется на один-два градуса ниже средних многолетних значений, сообщил Леус.

«В последний день рабочей недели на Русскую равнину выйдет очередной циклон, на этот раз он придет с запада, принесёт с собой ливни и грозы и вновь не позволит температуре преодолеть 20-градусную отметку», — заключил синоптик.

