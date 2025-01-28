Синоптик Леус спрогнозировал оттепель в Московском регионе до конца месяца
Метеоролог: до конца января морозов не ожидается
Фото: [Медиасток.рф]
По словам синоптика Михаила Леуса, оттепелью завершается второй зимний месяц для столичного региона. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, теплая погода не завершится в Московском регионе даже в первый день февраля, более того, ожидаются еще более пиковые температуры. Таким образом, в подобной ситуации в столичном регионе каждый день ожидается обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.
Метеоролог добавил, что не исключено, что в следующем месяце могут вернуться морозные дни.
По его мнению, следующий месяц теоретически еще может быть весьма холодным.
Ранее Вильфанд предупредил жителей столичного региона о надвигающейся оттепели.