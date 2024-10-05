Синоптик Леус: в Московский регион на следующей неделе придут заморозки

По словам метеоролога Михаила Леуса, в середине следующей недели в столичном регионе дневная температура воздуха опустится до +10 °С, а ночью будут заморозки. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что температура, достаточно обычная для начала октября в воскресенье, в понедельник взлетит до отметок, характерных для первой декады сентября, и будет составлять +14-19 °С. Однако позже тепло уйдет в глубокое пике и днем в среду составит +5-10 °С, а в ночь на четверг жители ощутят заморозки.

По мнению синоптика, в последний рабочий день следующей недели воздух в столичном регионе прогреется до +16 °С, а в следующие выходные снова вернутся дожди, и дневная температура станет колебаться около отметки в +10 °С.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал отопительный сезон.