Синоптик Леус: в ночь на 2 июня в Москве возможно появление полярного сияния

В столице России Москве во вторую ночь лета есть вероятность увидеть северное сияние. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в своем Телеграм-канале.

По словам специалиста по погоде, граница области, в которой могут наблюдаться полярные сияния, сместилась на 250–350 километров в сторону юга от Москвы.

«Очень сильная и продолжительная магнитная буря, которая длится уже около 15 часов, может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний», — сказал Леус.

Он утверждает, что в случае, если небо будет безоблачным, а также после захода солнца, россияне смогут увидеть полярное сияние.

Ранее сообщалось, что специалисты зарегистрировали на Солнце выброс плазмы, который стал самым значительным в этом году. Он был направлен в сторону Земли. Это произошло в ночь на 31 мая. Причиной стала мощная солнечная вспышка уровня M8.2.

Всё это способно спровоцировать масштабную серию магнитных возмущений с максимальными показателями до G4 (уровень, предшествующий максимальному пятому классу).