Вильфанд: жары в России в ближайшую неделю не предвидится

В ближайшие семь дней в России не ожидается знойной погоды, а на большей части территории страны будет наблюдаться «тихая» погода, как сообщил в беседе с РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу метеоролога, в предстоящие выходные в Республике Алтай и Алтайском крае установится аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше.

«Нигде такой жаркой погоды больше не будет. В целом, достаточно спокойная ситуация на территории России. Нельзя сказать, что где-то будет супержаркая погода», — сказал Вильфанд.

По его прогнозу, в центральной части европейской России до воскресенья будет стоять тёплая майская погода. Затем придёт циклон, и температура снизится примерно до 15 градусов днем. В течение следующей недели ожидается облачная погода, которая будет препятствовать прохождению солнечных лучей.

Ранее синоптик Тишковец спрогнозировал аномальные майские ливни в Москве, когда выпадет до 60% месячной нормы осадков.