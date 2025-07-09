Синоптик рассказала, какая погода установится в Москве и Подмосковье на этой неделе

В Москве и Подмосковье на этой неделе ожидаются существенные изменения в погоде — в регионе установится сильная жара. Об этом в комментарии REGIONS сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, согласно прогнозам синоптика, 10 и 11 июля на территории Московского региона сохранится теплая и сухая погода, которая порадует жителей жаркими днями и комфортными ночами. Дневная температура в эти будет варьироваться в диапазоне от +31 до +33 градусов по Цельсию.

«Так, в среду ожидается ясная погода, ночные показатели достигнут 23 градусов тепла, а днем +31…+33, ветер юго-восточный, умеренный», — рассказала Позднякова.

В четверг, 10 июля станет немного прохладнее — температура остановится на показателе около +30 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +22 до +23 градусов по Цельсию.

В последний рабочий день недели, 11 июля, синоптик спрогнозировала переменную облачность. Она также отметила, что в этот день возможны кратковременные дожди и грозы. В пятницу ночью температура опустится до +20 и до +23 градусов, а днем будет около +30.

В выходные дни, по словам Поздняковой, ожидается более насыщенная осадками погода — переменная облачность, сильные ливни и грозы.

Малооблачная погода ожидается в начале новой недели — 15 июля. Ночью температура воздуха будет составлять от +16 до +18 градусов, а днем — +26 градусов.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, как спасти огород в жаркую погоду.