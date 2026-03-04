Синоптик назвал весь март в Нижегородской области зимним

Нижегородскую область ждет настоящее испытание для тех, кто уже соскучился по теплу. Доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов поделился с РИА Новости прогнозом на первый месяц весны. По его словам, после кратковременной оттепели в регион снова вернется зима.

Март в целом будет в пределах климатической нормы или даже немного теплее. Но это не значит, что весна вступит в свои права сразу. Фактически месяц окажется зимним — со снегом и морозами, которые продержатся как минимум до двадцатых чисел. Настоящее весеннее тепло нижегородцы почувствуют только в конце марта.

Из-за обильных снегопадов, прошедших ранее, таяние снега будет медленным и затянется до первой половины апреля. Зато апрель и май, по прогнозам, порадуют температурой немного выше нормы.

В Москве ситуация чуть иная: столицу зима покинет во второй половине марта. Но жителям и гостям города тоже не стоит торопиться убирать теплые вещи.

Ранее в Кузбассе назвали четыре района, которые может затопить во время паводка.