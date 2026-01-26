Синоптик пообещал москвичам скорую передышку от морозов с метелями и временной оттепелью

Жесткие январские морозы, сковавшие столицу на прошлой неделе, наконец-то отступают. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, перелом наступит уже в понедельник, 26 января, когда дневная температура поднимется до -12…-16 градусов. А со вторника потепление станет еще ощутимее: даже ночью столбик термометра перестанет опускаться ниже -10, знаменуя конец самой суровой фазы зимы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, тем не менее за тепло придется заплатить обильным снегом. Во вторник и среду в Москву с приближением теплого атмосферного фронта придут сильные снегопады, которые могут принести до 20-25 сантиметров свежих осадков. Параллельно с этим воздух продолжит прогреваться, и в середине недели в южных районах Подмосковья возможна кратковременная оттепель с температурой около 0 градусов, местами до +1 С. Это станет первой, пусть и мимолетной, оттепелью в этом году.

Метеоролог добавил, что после активных снегопадов в среду погода успокоится, осадков не ожидается. Однако расслабляться не стоит — уже к следующим выходным синоптики прогнозируют новый виток похолодания, когда температура вновь опустится ниже отметки в -10…-15 градусов. Атмосферное давление также будет нестабильным, понижаясь к середине недели и начиная медленный рост после 29 января.

По его мнению, в целом в течение недели будет наблюдаться классическая для конца января погодная «качель». Москвичи получат небольшую передышку от крепких морозов, но вместе с ней — серьезные снегопады и хлопоты с уборкой. Кратковременная оттепель послужит предвестником весны, хотя до ее настоящего прихода еще далеко, о чем напомнит возвращение холодов к концу периода. Главный совет на эти дни — быть готовым ко всему: и к метелям, и к слякоти, и к последующему морозцу.

Ранее сообщалось, что Подмосковье накроет сильный снегопад с метелью, в регионе объявлен желтый уровень опасности.