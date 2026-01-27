Синоптик пообещала москвичам морозную неделю с температурой до -22 градусов

Снегопады, которые в последние дни накрыли столицу, вскоре сменятся другой классической зимней картиной — трескучими морозами. Как сообщила синоптик Татьяна Позднякова в интервью NEWS.ru, влияние циклона ослабнет, и погоду в Москве вновь начнет определять обширный антициклон.

По ее словам, стоит ожидать, что уже к пятнице столбик термометра начнет уверенное падение. Если сейчас температура остается в пределах климатической нормы для этого времени года, то в ближайшие дни ситуация кардинально изменится. К началу следующей недели, ориентировочно к 1 февраля, дневные показатели опустятся до -10...-15 градусов, а ночью мороз окрепнет и вовсе до -17...-22.

По мнению метеоролога, такое резкое похолодание после обильного снегопада создаст специфические условия. Во-первых, свежевыпавший снег не растает, а ляжет плотным устойчивым покровом. Во-вторых, резкий перепад температур может привести к образованию гололедицы, особенно на неубранных тротуарах и второстепенных дорогах. Коммунальным службам предстоит не только завершить уборку снега, но и активизировать работу по противогололедной обработке.

Она резюмировала, что в итоге москвичам стоит подготовиться к традиционной русской зиме во всей ее красе: ясной, морозной и снежной. Это потребует пересмотреть гардероб в сторону самой теплой одежды, быть особенно внимательными на улицах из-за гололеда и проверить исправность систем отопления в домах и автомобилях. После оттепелей и слякоти такой погодный сценарий выглядит вполне закономерным финалом января.

Ранее она заявила, что снегопад в Москве затянется из-за атмосферного «затора».