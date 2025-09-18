Синоптик Позднякова: на выходных в Москве и области продолжится бабье лето

В Москве на выходных сохранится теплая погода, осадков не предвидится, температура поднимется до плюс 22 градусов, поведала в беседе с РИА Новости главный метеоролог столичного бюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в Москве ночи останутся теплыми, с минимальной температурой около плюс 8-10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19-21 градуса, а в воскресенье может достигнуть плюс 20-22 градусов.

«Погода в выходные дни сохранится довольно теплая. Она будет без существенных осадков. Погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, начало следующей недели будет теплым, с температурой на несколько градусов выше климатической нормы. Однако с четверга по субботу в столицу придет относительно прохладная погода.

«И при этом фон температуры даже завтра и послезавтра будет все равно выше нормы, но на градус-полтора», — подытожила собеседница агентства.

