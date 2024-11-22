Синоптик Позднякова назвала сроки наступления климатической зимы

Сегодня вечером в столичном регионе прогнозируется температура воздуха около 0 °С при влажности 63%. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Синоптик Татьяна Позднякова пояснила какой погода будет следующую неделю. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, значительного изменения температурного режима в сторону положительных значений ждать уже не приходится. Хотя южный циклон принесет определенное повышение температуры до слабо положительных значений, это произойдет вместе с осадками в виде снега и мокрого снега и сформируется снежный покров.

Метеоролог подчеркнула, что длительного потепления ждать не следует, циклон пройдет быстро. И в начале следующей недели холода продолжат усиливаться.

Ранее она назвала сроки появления устойчивого снежного покрова в Московском регионе.