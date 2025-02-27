Синоптик Шувалов пояснил, стоит ли ожидать наступления весны в начале марта

Последний зимний месяц подходит к концу, и уже в конце текущей недели ему на смену придет календарная весна. По словам метеоролога Александра Шувалова, тем не менее о наступлении метеорологической весны в Московском регионе говорить пока рано. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что в последнее время внимание к такому понятию, как «метеорологическая весна», сильно преувеличено. Так, под указанным термином понимается устойчивый переход через ноль градусов. Он будет наблюдаться, тем не менее устойчивым его назвать нельзя.

По мнению синоптика, до десятых чисел марта будет теплая погода, воздух может прогреться до +8-10 °С. Однако позже вернутся холода, и придется еще какое-то время подождать, чтобы весна по-настоящему вернулась.

Он подчеркнул, что начиная с воскресенья тепло на самом деле вернется в столичный регион и будет заметным.

Ранее синоптики рассказали, каким будет март в Москве и Подмосковье.