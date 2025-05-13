Стало известно, возможны ли в Крыму московские заморозки

По словам метеоролога Татьяны Любецкой, в Республике Крым ожидается стабильная погода без аномальных заморозков, пришедших в столицу. Об этом сообщает «Крым 24».

Она уточнила, что стоит помнить, что Москва находится в северных широтах, тогда как Крым — в южных.

По мнению синоптика, при этом именно холодные воздушные массы северных широт будут определять погоду на полуострове на текущей рабочей неделе, чем объясняется сухая и прохладная погода всю неделю, до субботы.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области выпал град величиной с перепелиное яйцо.