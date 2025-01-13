Синоптик Позднякова назвала сроки потепления в Московском регионе

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается незначительное похолодание, температура воздуха установится в районе 0 С. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что наблюдаемое сейчас незначительное похолодание долго стоять не станет, в среднем продлится до среды, 15 января. Но при этом следующая ночь будет наиболее холодной на текущей неделе, температура воздуха может опуститься до -9 С.

По мнению метеоролога, после этого и в дневное время суток, и в ночное ожидается температура в районе 0 С, что неизбежно приведет к таянию снега, из-за этого на дорогах может наблюдаться снежная каша.

Она подчеркнула, что при этом следует ожидать значительного понижения температуры воздуха в последней декаде января.

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