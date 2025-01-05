Жителей Центральной России предупредили об арктическом вторжении

Центр погоды «Фобос» предупредил россиян о мощном арктическом вторжении в январе

Общество

Фото: [unsplash.com]

В середине января жителей Центральной России ожидает сильное похолодание из-за арктического вторжения. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

По их данным, на Рождество в регион придет потепление, однако уже в середине января его сменит резкое похолодание, вызванное арктическими воздушными массами. К концу месяца температура может снова повыситься, и погода станет более теплой. Февраль, как отмечают в «Фобосе», также начнется с мягких погодных условий.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг начал движение спустя много лет.  Его таяние может привести к катастрофическим последствиям для экосистем Антарктиды и Южного океана. 