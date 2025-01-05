Жителей Центральной России предупредили об арктическом вторжении

По их данным, на Рождество в регион придет потепление, однако уже в середине января его сменит резкое похолодание, вызванное арктическими воздушными массами. К концу месяца температура может снова повыситься, и погода станет более теплой. Февраль, как отмечают в «Фобосе», также начнется с мягких погодных условий.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг начал движение спустя много лет. Его таяние может привести к катастрофическим последствиям для экосистем Антарктиды и Южного океана.