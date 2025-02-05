Вильфанд пообещал 10 с минусом и солнце в московском регионе
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До конца недели температурный фон в Москве и Московской области будет постепенно понижаться. На это в беседе с РИА Новости, давая краткосрочный прогноз, указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, в центральной части европейской территории России к концу недели ожидается значительное похолодание — на 12 градусов.
"Столбик термометра на выходных опустится до минус 10", - отметил Вильфанд.
При этом, как сообщил собеседник агентства, погода будет преимущественно солнечной, и особых осадков синоптики не ждут.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла. А метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой.