Вильфанд пообещал 10 с минусом и солнце в московском регионе

До конца недели температурный фон в Москве и Московской области будет постепенно понижаться. На это в беседе с РИА Новости, давая краткосрочный прогноз, указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в центральной части европейской территории России к концу недели ожидается значительное похолодание — на 12 градусов.

"Столбик термометра на выходных опустится до минус 10", - отметил Вильфанд.

При этом, как сообщил собеседник агентства, погода будет преимущественно солнечной, и особых осадков синоптики не ждут.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла. А метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой.