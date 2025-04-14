Синоптик Позднякова назвала сроки теплой погоды в столичном регионе

Погода в столичном регионе на текущей неделе будет выше климатической нормы примерно на восемь градусов. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, столбики термометров поднимутся до + 20-22 °С, а в субботу — до +24 °С, однако уже на следующей неделе в Московском регионе снова начнется похолодание. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что уже завтра начнется потепление, а также ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура составит +15-17 °С. После этого она продолжит расти ежедневно, и в ближайшую субботу достигнет рекордных значений - +24 °С.

По мнению синоптика, атмосферное давление на протяжении всей недели будет повышенным.

Она подчеркнула, что при этом волна теплой погоды надолго не задержится в столичном регионе. Уже со следующей недели температурный фон начнет меняться и вновь приблизится к климатической норме. В целом в апреле осадки в виде снега не ожидаются, что не исключает того, что он может выпасть в первых числах мая.

Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал сроки резкого потепления в Московском регионе.