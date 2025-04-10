Синоптик Позднякова определила сроки лежания снега на земле в Московском регионе

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, погода в столичном регионе начнет улучшаться уже к выходным: ожидается прекращение осадков, а также повышение дневной температуры до +4-6 °С. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что при этом дневная температура к концу текущей недели повысится до +4-6 С. По ночам все еще станет подмораживать, в связи с чем снежный покров в Московском регионе пока сохранится. Заметное потепление ожидается только к концу следующей недели.

По мнению синоптика, до конца текущей недели температура воздуха в ночные часы будет отрицательной, примерно -3-6 °С, в связи с чем снежный покров в Московском регионе пока еще будет сохраняться.

Она уточнила, что на будущей неделе температура воздуха продолжит расти. Ожидается, что после 15 апреля и в дневные, и в ночные часы она будет положительной.

Ранее сообщалось, что аномальный снегопад вызвал задержки рейсов в Домодедово.