В конце этой недели в Москву и Московскую область впервые за осенний сезон могут прийти заморозки. Об этом в своем Telegram-канале поведала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, уже в ближайшие выходные дни погодный фон начнет понемногу меняться и приходить в осеннюю норму. Виной тому арктический воздух, который постепенно станет проникать в столичный регион.

«На уровне 1,5 км температура воздуха понизится до отрицательных значений. А это дает основание считать, что в столичном регионе возможны заморозки. Это будут первые заморозки осени 2024 года», — написала Позднякова.

Всем тем, кто запланировал на выходные отдохнуть за городом, стоит всерьез учитывать грядущие перемены погоды, рекомендовала метеоролог.

Ранее эксперт Коломытченко сообщил, где россиянам лучше отдыхать в сентябре и октябре.