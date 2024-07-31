Синоптик предупредил о снижении температуры воды в подмосковных водоемах
Синоптик Вильфанд спрогнозировал снижение температуры в водоемах Подмосковья
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Температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья будет постепенно понижаться, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В беседе с ТАСС метеоролог указал, что в настоящее время температура воды в столичном регионе составляет около двадцати градусов.
Синоптик также добавил, что нынешняя погода в Подмосковье и в Москве не соответствует климатической норме — температура на два градуса ниже.
В первый день августа в столичном регионе ожидается от двадцати до двадцати двух градусов тепла. Возможны дожди, грозы и порывистый ветер.
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