Синоптик предупредил о снижении температуры воды в подмосковных водоемах

Температура воды в водоемах Москвы и Подмосковья будет постепенно понижаться, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС метеоролог указал, что в настоящее время температура воды в столичном регионе составляет около двадцати градусов.

Синоптик также добавил, что нынешняя погода в Подмосковье и в Москве не соответствует климатической норме — температура на два градуса ниже.

В первый день августа в столичном регионе ожидается от двадцати до двадцати двух градусов тепла. Возможны дожди, грозы и порывистый ветер.

Ранее диетолог Полина Журавлева объяснила, почему в жаркую погоду нужно пить горячий чай.