Синоптик Позднякова предсказала на Новый год в Москве снег и 10-градусные морозы

Татьяна Позднякова, главный специалист московского метеобюро, поделилась в беседе с РИА Новости предварительным прогнозом на 31 декабря. По ее словам, в этот день в столице ожидается выпадение снега, а температура может опуститься до -10 градусов.

По словам метеоролога, 31 декабря, в последний день уходящего года, температура останется отрицательной как днем, так и ночью. Ожидается, что она будет колебаться в диапазоне от минус 5 до минус 10 градусов, что указывает на умеренный мороз.

«Вот 31 декабря будет идти днем снежок. В каком количестве он выпадет, пока сложно сказать. Так что есть надежда встретить Новый год со всеми атрибутами зимы: снежком и морозом», — рассказала Позднякова.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается изменение погодных условий.