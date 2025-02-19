Синоптик Позднякова рассказала о прогнозе погоды на праздник

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, на выходных в столичном регионе заметно потеплеет: так, температура все еще будет отрицательной, тем не менее в дневные часы начнет вплотную подбираться к нулю. К тому же уже с четверга прекратятся снегопады, а к пятнице погода обещает стать солнечной, с переменной облачностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что минимальная температура в ночные часы предстоящих четверга, пятницы и субботы составит -10-12 °С. 23 февраля ночная температура будет чуть выше – - 8–10 °С по Москве и -6–11 °С по области.

По мнению метеоролога, температура на текущей неделе продолжит находиться ниже климатической нормы, тем не менее аномалия снижается: на выходных воздух будет холоднее нормативных значений всего на два градуса.

Она подчеркнула, что в целом снегопадов уже не будет, не станет расти высота снежного покрова. Будет появляться солнце, в связи с чем начнется естественное таяние и уплотнение снега. Таким образом, все станет напоминать о том, что весна не за горами. Позже такой солнечной погоды уже не будет, потому что в начале следующей недели погода ожидается облачной с прояснениями.

Ранее стали известны сроки наступления весны в столичном регионе.