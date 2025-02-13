Стали известны сроки наступления весны в столичном регионе

По словам метеоролога Александра Шувалова, весна придет в столичный регион в 20-х числах марта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что зима еще не проявила себя в полной мере, поэтому холодные дни еще впереди.

По мнению синоптика, февраль будет наиболее холодным месяцем текущего зимнего сезона.

Даже вторая половина месяца будет еще холоднее. В марте в целом температура ожидается чуть ниже нормы.

Ранее также синоптик Позднякова назвала сроки прихода в Россию весны.