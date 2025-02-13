Стали известны сроки наступления весны в столичном регионе
Синоптик Шувалов: весна придет в Московский регион во второй половине марта
Фото: [Медиасток.рф]
По словам метеоролога Александра Шувалова, весна придет в столичный регион в 20-х числах марта. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что зима еще не проявила себя в полной мере, поэтому холодные дни еще впереди.
По мнению синоптика, февраль будет наиболее холодным месяцем текущего зимнего сезона.
Даже вторая половина месяца будет еще холоднее. В марте в целом температура ожидается чуть ниже нормы.
Ранее также синоптик Позднякова назвала сроки прихода в Россию весны.