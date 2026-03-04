Синоптик предупредил о мокром снеге и гололедице в Петербурге 4 марта

В среду, 4 марта, погоду в Санкт-Петербурге будет определять юго-западная периферия циклонического вихря, который выходит в районы Карелии, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит «Коммерсантъ».

По его словам, в этот день в Петербурге будет облачное небо, а ближе к вечеру выпадут осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха в городе поднимется до одного-трех градусов тепла. В Ленинградской области будет чуть разнообразнее: от нуля до плюс пяти. Ветер западный, умеренный, его скорость достигнет 10 метров в секунду.

На дорогах местами ожидается гололедица. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и осторожными. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

