Синоптик предупредил о похолодании в Москве и в Подмосковье на этой неделе

В столичном регионе на этой неделе ожидается похолодание, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит ТАСС .

Самым холодным днем недели станет вторник, уточнил метеоролог. По его словам, в ночь на 20 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус пятнадцати градусов, а в Подмосковье — до минус семнадцати градусов. Давление будет повышенным — семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Похолодание связано со сменой циркуляции воздушных масс, они поступают с севера и юга, но являются холодными, пояснил метеоролог. В среду, добавил Вильфанд, начнется перемещение умеренно теплых воздушных масс, температура воздуха в столичном регионе будет близка к норме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к работам по ликвидации сильного снегопада в регионе были привлечены 18 тысяч специалистов.