Синоптик раскрыл, когда юг Подмосковья отпустят морозы

Юг Подмосковья встретил рассвет 18 января аномальными для столичного региона морозами. Об этом в личном блоге проинформировал синоптик Евгений Тишковец.

По данным эксперта центра погоды «Фобос», столбики термометров в Серебряных Прудах опустились до отметки −26,2°C, а в Зарайске — до −25,9°C. Подобные температуры, более характерные для Сибири, чем для средней полосы, создали серьезные погодные условия для жителей области.

Синоптик отмечает, что в самой Москве ситуация была значительно мягче: минимальная температура составила −12,8°C, что практически соответствует средней январской норме. Любопытно, что внутри города наблюдался существенный перепад: в Бутово было −19°C, а на Балчуге — всего −10,8°C, что наглядно демонстрирует влияние городской застройки на микроклимат.

По прогнозам, в течение 18 января морозы ослабнут. В Москве температура поднимется до −9°C, будет пасмурно и практически безветренно. Однако ночью столбики термометров вновь могут опуститься до −15°C. Для жителей Подмосковья, особенно южных районов, это означает, что период экстремальных холодов, вероятно, позади, но умеренно морозная погода сохранится.

Метеоролог объясняет такие резкие ночные похолодания ясной и безветренной погодой, которая способствует интенсивному выхолаживанию приземного слоя воздуха.

Ранее сообщалось, что жителей Сибири напугали прогнозом о похолодании до −350 °C.