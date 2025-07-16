Синоптик рассказал, как долго продлятся тропические ливни в Москве

Столичный регион продолжит оставаться во власти переменчивой погоды как минимум до 21 июля. По прогнозу начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, ливневые дожди будут носить точечный характер. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам синоптика, в одних районах возможны мощные кратковременные ливни с градом и грозами, в других осадков не ожидается вовсе. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются 18 и 20 июля, тогда как в пятницу, 19-го, и в воскресенье, 21-го, дожди будут слабее.

При этом температурный фон останется стабильно теплым, хотя и на 2-3 градуса выше климатической нормы, которая сама по себе была недавно пересмотрена в сторону увеличения.

Москвичам советуют всегда иметь при себе зонт и по возможности избегать поездок в потенциально подтопляемые районы в часы пиковой активности ливней. Водителям также важно проявлять особую осторожность — мокрое покрытие и ограниченная видимость увеличивают риск ДТП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье молния ударила в коттедж и подожгла его.