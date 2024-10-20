Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости , когда в столицу придет зима. По его прогнозу, настоящие холода придут позже привычного климатического графика.

По словам специалиста, зима придет в Москву на 20 суток позже положенного. По прогнозу, произойдет это не раньше декабря, хотя годами ранее снег и холода наступали в середине ноября. Такой сдвиг наступил за последние десятилетия.

«...это укладывается в тенденцию глобального изменения климата», — подчеркнул Тишковец.

Таким образом, зима наступит позже привычных дат и месяца. В декабре наступит формирование устойчивого снежного покрова, появятся характерные осадки.

Ранее сообщалось, что синоптик Шувалов рассказал про грядущие снегопады в Москве.