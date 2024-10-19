Синоптик Шувалов назвал дату, когда Москву и область накроют снегопады

Как минимум до середины следующей недели осадков в центральной части России не стоит ждать, сообщил в беседе с изданием aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Однако уже в первые числа ноября снегопады захлестнут Москву и Московскую область. При этом снегопады будут чередоваться с дождями.

«До середины следующей недели осадков вообще не будет. А затем пойдут дожди, так что, вероятнее всего, снегопады придут только в самом начале ноября», — сказал синоптик.

Стоит ли жителям столичного региона ждать так называемых ледяных дождей, Шувалов не уточнил.

Ранее сообщалось, что облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье на выходных, 19 и 20 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.