Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в последний день зимы

Завтра в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС .

Температура воздуха в Подмосковье ночью составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза.

Днем Московский регион окажется под влиянием атмосферного фронта с Северо-Запада, к вечеру возможны небольшие осадки. Они будут смешанного типа.

«В дневные в часы <…> температура от одного до четырех градусов тепла — в Москве и от нуля до пяти — в Подмосковье», — уточнил метеоролог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал бережно относиться к здоровью в начале весны.