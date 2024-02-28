Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в последний день зимы
Синоптик Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в последний день зимы
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Завтра в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
Температура воздуха в Подмосковье ночью составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза.
Днем Московский регион окажется под влиянием атмосферного фронта с Северо-Запада, к вечеру возможны небольшие осадки. Они будут смешанного типа.
«В дневные в часы <…> температура от одного до четырех градусов тепла — в Москве и от нуля до пяти — в Подмосковье», — уточнил метеоролог.
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