Синоптик рассказал, в какие регионы России скоро придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT дал прогноз на текущую неделю, с 7 по 13 октября. Он отметил, что уже 40% российских территорий покрыто снегом, а в скором времени показатели только увеличатся.

Теплая осень во многих регионах кончится, на смену ей придет снегопад, причем по прогнозу Вильфанда, уже к концу рабочей недели. Одними из первыми похвастаться приходом зимы может Чукотка, Магаданская область, север и центр Якутии и Таймыр. Это значительная часть территорий, входящих в эти снежные 40%.

На днях ожидается снег в Дальневосточном федеральном округе. Земля сменит краски на белые в Хабаровском крае, Амурской области, Забайкалье.

«Без снега останется только самый юг Хабаровского края, восточная часть Амурской области, ну и Приморский край... Также вся северная половина Уральского федерального округа — Ямало-Ненецк, Ханты-Мансийск — в снегу. И на севере европейской России, в Мурманской области будет выпадать снег, но потом может стаять», — отметил главный синоптик страны.

К 13 октября количество территорий с зимней погодой возрастет с 40% до 50—55%, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы и гостей города предупредили о странном тумане.