Жители Москвы на этой неделе могут столкнуться с радиационным туманом

В Москве на этой неделе жители могут столкнуться с явлением радиационного тумана, сообщил Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета, в интервью агентству «Москва».

«Согласно текущему прогнозу, в среду, четверг и пятницу, когда облачность частично рассеется, возможно образование локального радиационного тумана из-за высокой влажности», — отметил специалист.

Цыганков также уточнил, что подобные явления, как правило, наблюдаются в ночное время или рано утром и чаще всего в низменных местах.

Радиационный туман формируется в результате охлаждения теплого и влажного воздуха радиацией. В промышленно развитых областях может возникнуть его более тяжелая форма — смог.

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