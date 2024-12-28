Синоптик рассказала о погоде в Москве на новогодние праздники

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода установиться в Москве после Нового года.

На первые числа января обещают неустойчивую погоду. Позднякова отметила, что 1 и 2 января атмосферное давление будет низким. Первый день 2025 года порадует москвичей легким снегом и температурой -1...-4 °С (день) и -2...-5 °С (ночь).

Москва и Подмосковье окажутся в теплой части атлантического циклона, в связи с чем ожидают повышение температур. Однако тепло может продлиться до 7 января.

«В последующие дни мы рассчитываем, что в тылу циклона к нам станет проникать морозный воздух. Мы рассчитываем, что рождественские морозы состоятся — не такие, как в прошлом году, но все же», — добавила она.

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