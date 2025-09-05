Синоптик рассказала про последние теплые дни в Подмосковье

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, сколько еще в Москве и Подмосковье продлиться бабье лето, и когда ждать похолодания.

Специалист объясняет, что в ближайшие дни погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Это значит, что осадков не ожидается, а небо будет ясным с переменной облачностью. Дневные температуры в выходные 6 и 7 сентября поднимутся до +22...+24 °С, а по области могут достигать и +25 °С.

По словам Поздняковой, среднесуточная температура воздуха в этот период будет примерно на 4 °С выше нормы. Этот тренд продолжится и на следующей неделе. Специалист отмечает, что характер погоды не изменится, и москвичам не стоит ждать резкого похолодания.

По прогнозу, теплая и сухая погода продержится вплоть до конца недели. Это хорошая новость для тех, кто планирует провести время на свежем воздухе и насладиться последним летним теплом.

Ранее сообщалось, что столицу и Подмосковье могут накрыть «радиационные туманы».