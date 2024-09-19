Синоптик Шувалов: 18 сентября было последним днем летнего тепла в Москве

Уже в четверг, 19 сентября, в Москве и Московской области станет постепенно холодать, так как ушедшая среда была, по сути, последним днем летнего тепла. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как подчеркнул синоптик, после 18 сентября «дальше всё пойдет по нисходящей». Уже в течение ближайших дней в Подмосковье ожидают заморозки с понижением температуры до минус 1 градуса по Цельсию.

«Самый холодный день второй половины недели — воскресенье, когда дневная температура понизится до +13…+15 °С, а ночная — до +3…+8 °С. И самая холодная ночь как раз будет после самого холодного дня — в ночь на понедельник. По области температура может понизиться до -1 °С и могут отмечаться первые этой осенью заморозки», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что немного усилятся и порывы ветра, которые будут достигать в столичном регионе местами 7 м/с.

«Вот такой постепенный и достаточно ровный переход от летней к первоосенней погоде», — заключил синоптик.

Ранее мы писали, что синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве и по области ожидаются первые заморозки.