Синоптик Шувалов дал последний прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик Шувалов: в Москве в ночь на 1 января ожидается до минус 14 градусов
Фото: [Снегопад в Троицке/Медиасток.рф]
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поведал в беседе с РИА Новости, что новогодняя ночь в Москве будет холодной: температура воздуха опустится до минус 14 градусов.
Синоптик предупредил, что 2 января ожидается еще более морозная ночь с температурой до минус 14-16 градусов. А по области столбики термометров и вовсе упадут до 19 градусов со знаком минус.
«Морозная, в меру морозная: минус 12–14 градусов под бой курантов и около минус 10–12 градусов в дневные часы», — сказал Шувалов.
