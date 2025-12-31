Синоптик Шувалов дал последний прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поведал в беседе с РИА Новости, что новогодняя ночь в Москве будет холодной: температура воздуха опустится до минус 14 градусов.

Синоптик предупредил, что 2 января ожидается еще более морозная ночь с температурой до минус 14-16 градусов. А по области столбики термометров и вовсе упадут до 19 градусов со знаком минус.

«Морозная, в меру морозная: минус 12–14 градусов под бой курантов и около минус 10–12 градусов в дневные часы», — сказал Шувалов.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь в некоторых регионах России.