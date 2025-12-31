Синоптик Шувалов предупредил россиян о 40-градусных морозах в новогоднюю ночь

В предстоящую новогоднюю ночь сразу в нескольких регионах России ожидается температура до минус сорока градусов. Об этом сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Информацию предоставило РИА Новости.

По информации источника агентства, в ночь с 31 декабря на 1 января в Магаданской области и на востоке и северо-востоке Якутии ожидаются морозы до минус 48 градусов.

По словам эксперта, в этом регионе ожидаются суровые морозы, вполне типичные для данного времени года.

«То есть это восток, северо-восток Якутии и Колыма, континентальные районы Магаданской области — там минус 40-45, Верхоянск и Оймякон — минус 48 градусов», — предупредил Шувалов.

