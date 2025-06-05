Синоптик Шувалов дал прогноз погоды в столичном регионе в выходные
Метеоролог Шувалов: в выходные ожидаются жара и духота
Фото: [Медиасток.рф]
По словам синоптика Александра Шувалова, в конце этой недели жителей Московского региона ожидает высокая температура воздуха. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что в регионе установится сильная жара и духота в дневные часы. Так, дневная температура может повышаться до 28–30 °С, а ночью — до 20 °С. Однако немного смягчат сильную жару послеполуденные грозовые дожди, которые ожидаются в оба выходных дня. Местами они могут отдать хорошее количество осадков, а местами могут пройти стороной.
По мнению метеоролога, атмосферное давление в предстоящие выходные будет очень близким к норме — 745 мм рт. ст. с маленькими колебаниями в ту или иную сторону.
Ранее диетолог Королева назвала норму потребления жидкости в жару.