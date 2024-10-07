Синоптик Шувалов: «радиационный» туман не имеет отношения к опасной радиации

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал про «радиационный» туман и его особенности. Он подчеркнул, что это не опасная для здоровья погода.

Туман, который обещают в Москве, не является радиоактивным. Его название отсылает к длинноволновой радиации, которое излучает любой нагретый как следует объект. В погодном смысле, речь про нагрев поверхности Земли.

« И поэтому при ясной погоде, когда нет на небе облаков, которые задерживают эту длинноволновую радиацию, приземный слой воздуха за счет длинноволнового излучения просто-напросто охлаждается, начиная с поверхности Земли, и затем уже идет конденсация водяного пара в приземном слое», — объяснил Шувалов.

В летние сезоны такой нагрев почвы приводит к туманам, которые перевоплощаются в росу. Осенью явление ведет себя немного иначе, но это не представляет угрозы для населения.

Ранее сообщалось, когда именно жителям столицы ждать радиоционного тумана.