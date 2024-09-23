Синоптик Тишковец назвал дату прихода в столичный регион «золотой осени» и дождей

Золотая осень в Москве и Московской области начнется в конце следующей недели, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, всю начавшуюся семидневку в столичном регионе температура воздуха продолжит постепенно понижаться. Уже в ночь на понедельник, 23 сентября, столбики термометров в Москве и по области опустятся до плюс 1–3 градусов по Цельсию.

«В Подмосковье листва начнет стремительно терять свой зеленый пигмент, и окрашиваться в осенние краски. Во вторник малооблачно, в сумерках 0–5, после полудня, благодаря южному ветру, потеплеет до плюс 16–21. В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро плюс 5–10, днем плюс 19–24, и тоже ясно», — написал он.

По словам Тишковца, в начале выходных резко похолодает до плюс 11–16 градусов, после чего начнется самая настоящая золотая осень. Кроме того, как отметил специалист, во второй половине недели к столичному региону подойдет атмосферный фронт и местами зарядят дожди.

«В пятницу атмосферный фронт, зарядят освежающие дожди, к утру 8–13, днем плюс 15–20. В субботу примерно столько же, сохранится пасмурная и дождливая погода. В воскресенье осенние дожди продолжатся, и днем резко похолодает до плюс 11–16. Начнется настоящая золотая осень», — подытожил Тишковец.

Ранее метеоролог Вильфанд заявил, что в ночь на понедельник, 23 сентября, жителей столичного региона ожидают заморозки.