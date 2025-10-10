Синоптик Тишковец назвал срок прихода метеорологической зимы в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что метеорологическая зима придет в Москву во второй половине ноября.

Тишковец подчеркнул, что предстоящая зима будет сравнительно мягкой и не слишком суровой. Ночами температура в среднем будет колебаться между минус 8 и минус 13 градусами, а днём — между минус 2 и минус 7 градусами.

«Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря высотой три-восемь сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10-20 сантиметров», — написал он в своем Телеграм-канале.

Тишковец также отметил, что в течение зимы будут наблюдаться периодические перепады температуры, сопровождающиеся волнами тепла и холода. В некоторые дни сугробы могут достигать высоты 30-40 сантиметров.

Напомним, первый снег в Подмосковье может выпасть уже 13 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.