Синоптик Тишковец опроверг прогноз на аномальную жару в России летом 2025 года

Летом 2025 года температуры в России будут всего на несколько градусов превышать средний показатель. Не будет никакой аномальной жары. Такое заявление сделал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Его мнение привело РИА Новости.

Синоптик сообщил, что по прогнозу лето на среднерусской равнине ожидается на 1-2 градуса теплее, чем в среднем. Дефицит осадков не должен превышать 20%. Никакой аномальной жары, и тем более засухи, не предвидится.

«В общем лето в средней полосе России будет хорошим», — указал он.

Эксперт добавил, что сейчас весенний период уже закончен, среднесуточная температура устойчиво превышает показатель в +15 градусов. Это более характерно для июля, чем для конца мая.

Ранее Тишковец сообщил о прогнозе для Центральной России на последнюю неделю мая. По его словам, температура будет постепенно повышаться, чтобы в последний день дойти до значения в +30 градусов.