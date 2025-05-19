Синоптик Тишковец спрогнозировал погоду в начале летнего сезона

По словам синоптика Евгения Тишковца, под занавес текущего месяца в Центральной России просматриваются летние температуры, то есть, может, даже начиная с предстоящих выходных ожидается наступление метеорологического лета. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что начавшееся сегодня похолодание не станет продолжительным, уже к середине недели распогодится.

По мнению метеоролога, метеорологическим летом называются дни, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше +1°C. Согласно наблюдениям в течение 30 лет, климатическое лето в столичном регионе, как правило, наступает 26 мая, к тому же даже может быть 31 мая уже температура воздуха прогреется до +30 °C.

Ранее синоптик Ильин заявил, что купальный сезон в Подмосковье можно открывать с 10 июня.