Синоптик Вильфанд: в центр европейской части России идут заморозки

В ближайшее время в центральной части России ожидается похолодание. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил Роман Вильфанд, который является научным руководителем Гидрометцентра России.

Как он сообщил, наиболее значительное снижение температуры ожидается в самом западном регионе страны — Калининградской области. Там столбик термометра опустится до -5 градусов по Цельсию.

Что до Московской и прилегающих областях, то, как пояснил специалист, температура ночью и утром здесь будет опускаться до 3 градусов со знаком минус.

В восточных регионах, включая Мордовию, Нижегородскую и Кировскую области, также прогнозируется холодная погода. Однако, по словам Вильфанда, в азиатской части России ожидается аномальная жара.

Ранее синоптик Тишковец назвал дату возвращения теплой погоды в Москву.