Синоптик Тишковец представил прогноз погоды в Москве в начале сентября

Вопреки осенним ожиданиям, москвичей в конце августа может ждать неожиданный погодный сюрприз. Вместо привычной прохлады столицу ожидает возврат по-настоящему летнего тепла, что вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях и среди горожан, планирующих последние летние выезды на дачу. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, текущий сезон не намерен тихо уступать место осени. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что, напротив, лето готово «громко хлопнуть дверью», подарив москвичам заключительный всплеск тепла. По прогнозам синоптиков, в последние дни августа столбики термометров в столице могут подняться до отметок +25...+30 С, а по-летнему теплая погода сохранится и в первые числа сентября.

По мнению метеоролога, однако не стоит забывать и о ближайшей перспективе, которая будет заметно контрастировать с этим аномальным потеплением. Текущая неделя в Центральной России, и в Москве в частности, ожидается дождливой и прохладной, что гораздо больше соответствует календарному началу осени. Особенно обильные осадки прогнозируются на ее финале: совокупное количество дождей может достичь 73 мм, что практически составляет месячную норму. Ночи будут прохладными (+7…+12 С), а дневная температура вряд ли превысит +15…+20 С.

Он заключил, что, таким образом, погода подготовила москвичам своеобразные «американские горки». Вместо плавного перехода к осени столицу ждет прохладная и дождливая неделя, которая сменится коротким, но ярким возвращением лета в самом конце месяца. Этот температурный всплеск станет последним подарком уходящего сезона перед тем, как осень окончательно вступит в свои права уже в начале сентября.

