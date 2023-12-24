Синоптик Тишковец рассказал москвичам о погоде в воскресенье

В Москве и Московской области в воскресенье, 24 декабря, температурный фон существенно не изменится, при этом пойдет снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с РИА Новости метеоролог спрогнозировал в столичном регионе кратковременный снег, облачность и температуру до нуля градусов. Указанные погодные реалии обусловлены тёплым сектором северо-атлантического циклона, который властвует сейчас в Москве и по области.

«Циклон наполнен плотными полями облачности, сопровождаемого скоротечными снегопадами при температурном фоне на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Москве облачно, кратковременный снег, температура воздуха около нуля. По области минус 3 - плюс 2 градуса», - сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что сильных порывов юго-западного ветра в воскресенье в столице ждать не стоит, максимум 4-9 метров в секунду.

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